Antakya'da inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemelerinin bulunduğu alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - HATAY