Haberler

Antakya'da inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı

Antakya'da inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemelerinin bulunduğu alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı

İstanbul'dan yola çıkan otobüste korkunç kaza! Onlarca yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu: Çaresizliğimden faydalandı

16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu
İstanbullular dikkat! Sağanak yağış bu akşam başlıyor

İstanbullular dikkat! Bu akşam başlıyor
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı

Falçatayla dehşet saçan cani kıskıvrak yakalandı! Bakın kim çıktı
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu
Herkes aynı yorumu yapıyor: Bir kere kötü oyna be adam

Her Fenerbahçeli aynı yorumu yapıyor: Bir kere kötü oyna be adam
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu

Motosiklet üzerindeyken saldırıya uğradı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu