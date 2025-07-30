Antakya'da Hapis Cezalı Şahıs Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Antakya'da Hapis Cezalı Şahıs Kovalamaca Sonrası Yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. kovalamaca sonucu yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan sorgulamada; 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Antakya ilçesinde yaşandı. Plakasız bir araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Araç, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde durduruldu. Araçtan inerek yaya olarak kaçan ve yaralı olduğu belirlenen E.S., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısla ilgili yapılan sorgulamada; 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve Altınözü ilçesinde meydana gelen 'Kasten Yaralama' ile 'İş Yerinden/Kurumdan Hırsızlık' olaylarının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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