Antakya'da Hapis Cezalı Şahıs Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan sorgulamada; 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Antakya ilçesinde yaşandı. Plakasız bir araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Araç, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde durduruldu. Araçtan inerek yaya olarak kaçan ve yaralı olduğu belirlenen E.S., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısla ilgili yapılan sorgulamada; 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve Altınözü ilçesinde meydana gelen 'Kasten Yaralama' ile 'İş Yerinden/Kurumdan Hırsızlık' olaylarının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY