Antakya'da çıkan bahçe yangını söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bir bahçe yangını çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY