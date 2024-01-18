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Antakya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Antakya ilçesinde Kisecik Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında içeride bulunan 2 vatandaş dumandan etkilendi ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Hatay Antakya ilçesinde bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede eve yayılmasıyla birlikte içeride bulunan 2 vatandaş yoğun dumandan etkilendi. Olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden itfaiye ekipleri, etkili ve koordineli çalışmaları sayesinde yangını kısa sürede söndürdü. Yoğun dumanın etkilediği 2 vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli müdahaleler yapıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evi küle çevirmeden söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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