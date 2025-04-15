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Annesiyle tartıştı "Yalnız mı kalacağım?" diyerek evi ateşe verdi

Annesiyle tartıştı
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Antalya'da annesiyle tartışan 25 yaşındaki genç önce eşyaları satırla kırdı, ardından evi ateşe verdi. Görgü şahidi, "Annesi evden ayrılınca 'Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evdeki eşyaları kırmaya başladı. Sonra öfkesini alamayınca evi yakmış" dedi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken genç gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin mutfak kısmında hasar oluştu.

ANNESİYLE TARTIŞIP EVİ ATEŞE VERDİ

Evde yaşayan Samet Ö'nün (25), annesiyle tartıştığı, annesinin evden ayrılmasının ardından önce evdeki eşyalara satırla zarar verdiği ve sonra mutfakta yangın çıkardığı öğrenildi. Samet Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Annesiyle tartıştı 'Yalnız mı kalacağım' diyerek evi ateşe verdi

"'BEN YALNIZ MI KALACAĞIM' DİYEREK EŞYALARI KIRMAYA BAŞLADI"

Mahalle sakinlerinden Ebubekir Burunsuz, Samet Ö. ile annesinin tartıştığını, sonrasında böyle bir olayın yaşandığını söyledi. Samet Ö'nün annesi evden çıktıktan sonra evdeki eşyaları kırdığını anlatan Burunsuz, "Samet Ö, annesi evden ayrılınca 'Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evdeki eşyaları kırmaya başladı. Daha sonra öfkesini alamayınca evi yakmış. Evden dumanlar çıktığını gördük, itfaiyeye haber verdik." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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