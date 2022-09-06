Annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından pompalıyla vuruldu! Azmettirici kocası çıktı 3. Sayfa Haberleri Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan Hediye T., Diyarbakır'da yaşayan annesinin evine sığındı. İddiaya göre kadının kocası, pompalı tüfekle oğlunu annesine gönderdi. Eve giden genç, annesini vurdu. Kadın hastanede tedavi altına alınırken oğlu ise yakalandı. Diyarbakır Şeyh Şamil Mahallesi 661. Sokak'ta edinilen bilgilere göre eşiyle boşanma aşamasında olan Hediye T., annesinin evine döndü. ANNESİNİ POMPALIYLA VURDU Bir süre sonra iddiaya göre kocası İ.T., oğluna verdiği pompalı tüfekle annesini vurmak için Diyarbakır'a gönderdi. Y.T. anneannesinin evine gelerek sabah saatlerinde kapıyı çaldı. Kapıyı açan annesi Hediye T.'ye kurşun yağdırdı. TEDAVİSİ SÜRÜYOR Ağır yaralanan anne, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Y.T. güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Durumu ağır olan Hediye T.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kan gölüne dönen evde inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Adana 3. Sayfa Haberler

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