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Annesini pompalı tüfekle öldürdü

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Afyonkarahisar'da 19 yaşındaki H.H.B., annesi S.E.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan genç ve yardım ettiği öne sürülen O.K. polis tarafından yakalandı. Olayın sebebi olarak H.H.B.'nin annesinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu söylediği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da H.H.B. (19), annesi S.E.'yi (41) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan H.H.B. (19) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen O.K. yakalandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde 1 kadının vurulduğu, 2 kişinin de motosikletle kaçtığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese ulaşan ekipler, girdikleri evin mutfak kısmında S.E.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş halde yerde yaralı buldu. Aramada 1 de kartuş ele geçirdi.

Annesini pompalı tüfekle öldürdü

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.E. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Motosikletle kaçan H.H.B. ve O.K. ise saat 01.00 sıralarında olay yerinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. H.H.B.'nin ifadesinde, babasından 10 yıl önce boşanan annesi S.E.'nin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. H.H.B. ve O.K.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Annesini pompalı tüfekle öldürdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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