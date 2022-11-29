Annesine doğum günü sürprizi yapmak isterken kazada can verdi

Antalya'da annesine doğum gününde sürpriz yapmak için pasta almaya giden 20 yaşındaki genç, polis otosu ile çarpışarak hayatını kaybetti.

Antalya'da annesine doğum gününde sürpriz yapmak için pasta almaya giden 20 yaşındaki genç, polis otosu ile çarpışarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uysal'ın (20) kullandığı motosiklet devriye görevi yapan 07 A 7658 plakalı polis otosu ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı merkezine bilgi verilerek yardım istendi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Annesine sürpriz için pasta almaya gidiyormuş

Yapılan araştırmada gencin annesi Şerife Uysal'ın dün doğum günü olduğu ve kazanın gencin annesine doğum gününde sürpriz yapmak için pasta almaya giderken meydana geldiği öğrenildi. Antalya limanında bir gemide çalıştığı öğrenilen Uysal'ın arkadaş çevresi tarafından da çok sevildiği ifade edildi. - ANTALYA