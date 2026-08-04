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Anne Oğlunu Yatağında Ölü Buldu

Anne Oğlunu Yatağında Ölü Buldu
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Ankara'dan 10 gün önce annesinin yanına gelen 50 yaşındaki Serdar Yalçınkaya, uykusunda hayatını kaybetti. Beynine pıhtı attığı öğrenilen adamın cenazesi otopsinin ardından Hereke'de toprağa verilecek.

Ankara'dan 10 gün önce Kocaeli'ye annesinin yanına gelen 50 yaşındaki adam, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, emekli olduktan sonra Ankara'dan ayrılarak 10 gün önce Hereke'de yaşayan annesinin yanına gelen Serdar Yalçınkaya (50), sabah saatlerinde annesi tarafından uyandırılmak istendi. Oğlunun yatağında hareketsiz yattığını fark eden annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık personelince yapılan kontrolde, yaklaşık bir yıl önce beynine pıhtı attığı öğrenilen Yalçınkaya'nın uykusunda hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yalçınkaya'nın cenazesinin, Hereke Merkez Sümer Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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