Anne Şahinaz Özcan: "Oğlumun odasını hazırladım, yeter ki gelsin"

Anne Şahinaz Özcan: 'Oğlumun odasını hazırladım, yeter ki gelsin'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anne Şahinaz Özcan: "Oğlumun odasını hazırladım, yeter ki gelsin" Evlatları için her hafta çarşamba günü DEM Parti önünde toplanan Muşlu aileler, terör örgütü PKK'ya karşı direnişini sürdürüyor.

Anne Şahinaz Özcan: "Oğlumun odasını hazırladım, yeter ki gelsin"

MUŞ - Evlatları için her hafta çarşamba günü DEM Parti önünde toplanan Muşlu aileler, terör örgütü Pkk'ya karşı direnişini sürdürüyor. 197 haftadır süren nöbette gözler barış sürecine çevrildi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. "Terörsüz Türkiye" çağrısına destek veren aileler, barış sürecinden umutlu. Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ve 197 haftadır evlat nöbetini sürdüren Muşlu aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" pankartlarıyla ellerinden çocuklarının fotoğraflarını düşürmeyen aileler, dağa kaçırılan evlatlarına "teslim olun" çağrısı yaptı. "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılayan anne ve babalar, çocuklarının bir an önce gelmesini bekliyor.

"Oğlumun odasını hazırladım"

Anne Şahinaz Özcan, 8 yıldır oğlumdan haber alamadığını belirterek, "Barış süreci de başladı, biz çok seviniyoruz. Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın. Çocuklarımız da kazasız belasız gelsin. Oğlumun odasını, eşyasını hazırlamışım. Hepsi sağ salim gelip alilerine kavuşsun. 8 yıldır bu acıyı çekiyorum ve günlerin nasıl geçtiğini bilmiyorum. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol" dedi.

Baba Alaattin Koçhan da, 9 yıl önce oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi. Oğlunun bir an evvel gelip teslim olmasını isteyen Koçhan, "9 yıldır oğlumu bekliyorum, her zaman bunun üzüntüsünü ve sıkıntısını çekiyorum. Barış sürecinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye ve devletin tüm kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Bir an evvel bu işi çözüp herkesin çocuklarını göndersinler. Tabi ki şehit ailelerinin gözyaşları da dinsin, beklemede olan annelerin de gözyaşı dinsin. Ne olursa olsun her zaman oğlumu yanımda görmek isterim. Devlet büyüklerinden rica ediyorum, bu iş bir an evvel çözülsün" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli'den kahreden haber

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli'den kahreden haber
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti

Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi

Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.