Gaziantep'te aile içi tartışma sonucu öldürülen kadının cansız bedeni yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası kocası tarafından tüfekle vurularak öldürülen Zeynep Özdemir'in cansız bedeni, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Zeynep Özdemir ile ağır yaralanan oğlu İ.E. Özdemir'den geriye ise gülümseyerek beraber çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası 46 yaşındaki Halil Özdemir, eline aldığı tüfekle 44 yaşındaki eşi Zeynep Özdemir'i öldürdü, oğlu 15 yaşındaki İ.E. Özdemir ve damadı 23 yaşındaki Hanifi Bozkurt'u ağır yaraladı. Olay sonrası katil zanlısı koca gözaltına alınırken Zeynep Özdemir'in cansız bedeni sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumundan tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Zeynep Özdemir ile ağır yaralanan oğlu İ.E. Özdemir'den geriye ise gülümseyerek çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı. Olayda ağır yaralanan İ.E.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - GAZİANTEP