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Anne kızın hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Anne kızın hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 6 yaşındaki çocuk ile annesinin sulama kanalında elini yıkarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 6 yaşındaki çocuk ile annesinin sulama kanalında elini yıkarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem Üstün (6) elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Üstün (37) de akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, uzman ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede, olay yeri yakınlarında bir doğalgaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirildi. Bunun üzerine doğalgaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alındı.

Öte yandan anne kızı hayattan koparan olayın görüntüleri an be an bir güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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