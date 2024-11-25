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Anne, Instagram'da tanıştığı adamla evlenebilmek için 5 yaşındaki kızını öldürdü

Anne, Instagram'da tanıştığı adamla evlenebilmek için 5 yaşındaki kızını öldürdü
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Hindistan'da yaşanan bir olayda, bir anne Instagram'da tanıştığı bir adamla evlenebilmek için 5 yaşındaki kızını boğarak öldürdü. Çocuğunun ölümünden sonra hastaneye getirilen annenin suçu, polis tarafından yapılan sorgulama sonucunda ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, anne hakkında cinayet ve çocukların cinsel suçlardan korunması yasasına aykırı hareket etmekten dava açıldı.

Hindistan'da korkunç bir olay yaşandı. Polisten yapılan açıklamaya göre, bir anne Instagram'da tanıştığı bir adamla evlenebilmek için 5 yaşındaki kız çocuğunu boğarak öldürdü.

Polis, Cuma günü Deep Chand Bandhu Hastanesi'nden küçük kız çocuğunun ölü olarak hastaneye getirildiği bilgisini aldı. Yapılan ilk incelemede çocuğun boynunda boğulma izleri tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma hemen başlatıldı ve başta anne olmak üzere çocuğun yakınları sorguya alındı. Uzun süren sorgunun ardından anne suçunu itiraf etti ve kızını boğduğunu açıkladı.

Sorguda verdiği ifadede anne, ilk eşinin kendisini terk ettiğini ve daha sonra Instagram üzerinden Rahul adında bir adamla tanıştığını söyledi. Kadın, Rahul ile evlenmek amacıyla Delhi'ye taşındı.

Ancak Rahul ve ailesi, kadının çocuğunu kabul etmedi ve bu nedenle evliliği reddetti. Bunun üzerine çaresizliğe kapılan anne, çocuğunu öldürdü.

Ayrıca kadın, Delhi'ye gelmeden önce Himachal Pradesh'te bir akrabasının yanında yaşadığını ve bu süreçte çocuğunun cinsel istismara uğradığını da polise bildirdi.

Olayla ilgili Ashok Vihar polis karakolunda, Bharatiya Nyaya Sanhita'nın 103. maddesi (cinayet suçu için ceza) ve 65(2). maddesi (belirli durumlarda tecavüz suçu için ceza) ile Çocukların Cinsel Suçlardan Korunması Yasası'nın (POCSO) 6. maddesi (ağırlaştırılmış cinsel saldırı suçu için ceza) kapsamında dava açıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGülenCeset:

Ulan hindistan dersin buradan baksan. Adamların çoçukların koruma yasası var vay be

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Budistlerin yaşam dünyası?

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