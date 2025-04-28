Anne-babasını Kilitleyen Genç, Özel Harekat Polisi Tarafından İkna Edildi

Anne-babasını odaya kilitledi, ekiplere ecel terleri döktürdü

Özel harekat polisi devreye girdi 1,5 saatte ikna edilebildi

Ambulansa binmekte direnen genç: "Suçum yok, kapıyı kırdınız. Zorla içeri girdiniz. Nereye götürüyorsunuz beni" diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı

ANTALYA - Antalya'da anne-babasını odaya kilitleyen ve ihbar üzerine olay yerine giden polislere kapıyı açmayan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı. Özel Harekat Polislerinin devreye girdiği olayda 1.5 saatlik uğraş sonucu şahıs güçlükle ikna edildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi 1067 sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede bir daireden kavga sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ekibi 2. katta ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İrfan B.'nin anne-babasını odaya kilitlediğini öğrendi. İrfan B.'nin daire kapısını açmaması ve anne-babasına zarar vereceğini söylemesi üzerine adrese takviye ekiplerin yanı sıra itfaiye, sağlık ve Özel Harekat polisleri istendi.

Anne ve babasını odaya kilitledi

Kapıyı açmamakta direnen İrfan B.'nin bulunduğu dairenin kapısı Özel Harekat Polisleri tarafından kırılarak içeri girildi. İrfan B.'nin anne ve babası polis ekipleri tarafından kilitli bulundukları odadan çıkartılırken, şahıs bu kez de kendini balkona kilitledi. Bu sırada site bahçesinde toplanan vatandaşlar ekiplerin ikna çabalarını merak ve endişe dolu gözlerle izledi. İrfan B.'yi ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil dökerken dışardaki polislere seslenen gencin tutarsız davranış ve söylemlerde bulunduğu görüldü. İrfan B. balkondan aşağıda bekleyen polislere, "içerdeler. Polis kıyafeti giymişler. Ayağıma elektrik verdiler. Ben askerim, içerdeler asker siper al" dediği görüldü.

Güçlükle yatıştırıldı

Yaklaşık 1.5 saatlik uğraş sonunda ikna edilen İrfan B. ters kelepçe ile kontrol altına alınırken, kendisini bekleyen ambulansa bindirileceği sırada da ekiplere zorluk çıkarmayı sürdürdü. Ambulansa binmekte direnen genç, "Suçum yok, kapıyı kırdınız. Zorla içeri girdiniz. Nereye götürüyorsunuz beni" diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. İrfan B. sitede güvenlik görevlisinin ikna etmesinin ardından ambulansa binerken yatıştırıcı iğne vurularak hastaneye götürüldü. Gencin anne ve babası ile ekipler tarafından ifadelerine başvurulmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.