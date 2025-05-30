Anne, 6 yaşındaki kızını göz ve ten rengi için falcıya sattı

Güney Afrika'da yaşanan akılalmaz bir olay, tüm ülkeyi derinden sarstı. 6 yaşındaki Joshlin Smith isimli küçük bir kızın annesi tarafından yalnızca 800 sterlin (Yaklaşık 42 bin 340 TL) karşılığında bir falcıya satıldığı ortaya çıktı. Anneye ömür boyu hapis cezası verildi.

EVLERİNİN ÖNÜNDE KAYBOLMUŞTU

BBC'nin haberine göre; açık tenli ve mavi gözlü Joshlin Smith, Şubat ayında Cape Town yakınlarındaki Saldanha Körfezi'nde, evinin önünden kaybolmuştu. O günden bu yana küçük kızdan hiçbir iz bulunamadı.

30'DAN FAZLA TANIK DİNLENDİ

Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, mahkeme sürecinde 30'dan fazla tanık dinlendi. Tanıklar, küçük kızın zor yaşam koşullarını ve kaybolmadan önceki şüpheli durumu detaylarıyla anlattı.

TEN VE GÖZ RENGİ İÇİN SATTI

Yargılama sonunda mahkeme, küçük kızın sadece ten rengi ve gözleri nedeniyle bir falcı tarafından özellikle istendiğini, annenin ise kızını yaklaşık 800 sterline sattığını açıkladı. Bu açıklama, mahkeme salonunda büyük bir şok etkisi yarattı.

SANIKLAR SESSİZ KALDI

Joshlin'in annesi Kelly Smith ile yargılanan iki kişi, dava süresi boyunca ifade vermeyi ve tanık çağırmayı reddetti. Kararı açıklayan Yargıç Nathan Erasmus, "İnsan ticareti suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldınız. Adam kaçırma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldınız" dedi. Kararın ardından mahkeme salonunda tansiyon yükselirken, bazı izleyiciler alkışlarla tepki gösterdi.

"TORUNUMU GERİ VER"

Joshlin'in büyükannesi Amanda Smith-Daniels, mahkumiyet kararının açıklanmasından önce kızına bir kez daha Torunumu geri getir ya da bana nerede olduğunu söyle" diye yalvardı. Ancak küçük kız, tüm çabalara rağmen hala bulunamadı. Daniels, "Ailem bu olayla paramparça oldu. Cezalar torunumu geri getirmeye yetmeyecek." dedi.

Güney Afrika savcıları, küçük kızın köle olarak satıldığını söylüyor ancak yargılama sırasında bu kesin olarak kanıtlanamadı.