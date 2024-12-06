Ankaralı Turgut'un sağlık durumu nasıl? Kızı kötü haberi duyurdu

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendi.

"DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR"

Yaşam mücadelesi veren 61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili kızından yeni açıklama geldi. Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, babasından iyi haber beklerken doktorların kendisine kötü haberi verdiğini duyurdu. Ünlü şarkıcının kızı, "Doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma." ifadelerini kullandı.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tam adı Turgut Karataş'tır. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır. En iyi kulaklık fırsatları

Askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı. Bir boru firmasının reklamından etkilenerek sözlerini yazdığı Döşeyelim Abi isimli türküsü her yerde dinlendi ve çalındı.

Ankaralı Turgut, Ankara'nın Altındağ ilçesinde oturmaktadır. 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlenen Turgut, iki ay sonra boşandı. Turgut'un ilk eşinden 5 çocuğu bulunuyor.