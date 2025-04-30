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Ankara Valisi Şahin: "Nisan ayında terörle mücadele kapsamında tüm terör örgütlerine yönelik 8 operasyon düzenlenmiş olup; 85 kişi gözaltına alınmış,...

Ankara Valisi Şahin:
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Ankara Valisi Şahin: "Nisan ayında terörle mücadele kapsamında tüm terör örgütlerine yönelik 8 operasyon düzenlenmiş olup; 85 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştır.

Ankara Valisi Şahin: "Nisan ayında terörle mücadele kapsamında tüm terör örgütlerine yönelik 8 operasyon düzenlenmiş olup; 85 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştır. Diğerlerinin işlemleri sürmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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