Ankara Valisi Şahin: "Nisan ayında terörle mücadele kapsamında tüm terör örgütlerine yönelik 8 operasyon düzenlenmiş olup; 85 kişi gözaltına alınmış,...
Ankara Valisi Şahin: "Nisan ayında terörle mücadele kapsamında tüm terör örgütlerine yönelik 8 operasyon düzenlenmiş olup; 85 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştır.
Ankara Valisi Şahin: "Nisan ayında terörle mücadele kapsamında tüm terör örgütlerine yönelik 8 operasyon düzenlenmiş olup; 85 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştır. Diğerlerinin işlemleri sürmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa