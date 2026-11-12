Ankara Valiliği ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunu duyurdu

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Ankara Valiliği, şehir içi yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımının 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında zorunlu olacağını duyurdu.

Konuya ilişkin Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında ticari araçlarda zorunlu olacağı bildirildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı