Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Ankara Valiliği, akşam saatlerine kadar sürecek kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı başkentlileri uyardı.

Ankara Valiliği, akşam saatlerine kadar kuvvetli olması beklenen sağanak yağışı sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı başkentlileri uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde görülecek gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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