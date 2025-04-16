Ankara Valiliği'nden 12/12 Çalışma Sistemi İddialarına Yanıt

Ankara Valiliği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde, 12/12 çalışma sistemi uygulandığına dair iddialara cevap verdi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır" denildi. - ANKARA