Haberler

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Doğal Gaz Kazanı Nedeniyle Tahliye

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Doğal Gaz Kazanı Nedeniyle Tahliye
Güncelleme:
Altındağ'da bulunan üniversitedeki doğal gaz kazanında yoğun duman oluştu, öğrenciler tahliye edildi. 8 kişi dumandan etkilendi, durumları iyi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin doğal gaz kazanında yoğun duman oluştu ve öğrenciler tahliye edildi. 5 öğrenci ve 3 personel olmak üzere 8 kişi dumandan etkilendi

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğal gaz kazanının yakılması sırasında yoğun duman oluştu. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle yangın olduğu zannedildi ve bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede herhangi bir patlama yaşanmadığı, dumanın doğal gaz kazanındaki arızadan kaynaklandığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri binada muhtemel bir durum için arama gerçekleştirdi. 5 öğrenci ve 3 personelin dumandan etkilendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin soğutma ve havalandırma çalışmaları sürüyor. - ANKARA

