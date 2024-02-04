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Ankara Sincan'da trafik kazası: 5 yaralı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada 2 araç birbirine çarptıktan sonra park halindeki diğer araçlara da çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Sincan İlçesi İstasyon Mahallesi Polatlı 1 Caddesi ve Erdal sokağının kesiştiği yerde meydana geldi. 46 D 0146 plakalı araç ile 06 BSS 753 plakalı araç kaza yaptı. Kazanın şiddeti ile savrulan araçlar, park halinde bulunan 06 LTE 96 ve 06 CHP 266 plakalı araçlara çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılırken kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza hakkında konuşan 06 LTE 96 plakalı otomobilin sahibi ise, "Kaza anında evdeydim. Sesi duydum ve araç kapıda park halindeydi. Camdan baktığımda bizim aracında kazada olduğunu gördüm ve direk olay yerine indim. Geldiğimizde durum böyleydi. Muhtemelen yolun kesiştiği yerde çarpıştılar" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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