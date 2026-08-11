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Gordion SİT Alanında Kasten Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı

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Ankara’nın Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi’nde, 10 Ağustos 2026 günü Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında kasten yangın çıkaran Yunus Emre G. isimli şüpheli, 11 Ağustos 2026 tarihinde Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde, 10 Ağustos 2026 günü Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında kasten yangın çıkaran Yunus Emre G. isimli şüpheli, 11 Ağustos 2026 tarihinde Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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