Ankara'nın Elmadağ ilçesinde müstakil evde yangın çıktı

Elmadağ ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı.

Elmadağ ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Arif Çalış Caddesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahalede bulunan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
