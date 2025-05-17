Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında kavga

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iki grup arasından çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga büyümeden engellenirken, olaya karışan şahıslar gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ANKARA