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Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda Samsun'da 3 gözaltı

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda Samsun'da 3 gözaltı
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Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda Samsun'da jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda Samsun'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik Ankara merkezli geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Samsun İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla kentte gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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