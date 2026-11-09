Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara merkezli 12 ilde sahte yatırım uygulamaları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, 38 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde 47 paravan şirket ve yaklaşık 550 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Ankara merkezli 12 ilde, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım uygulamaları üzerinden dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 47 paravan şirket tespit edilirken, yaklaşık 550 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırıcılık amacıyla hedef aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında yayımladıkları 'Yatırım yap, sen de kazan' şeklindeki reklamlarla vatandaşlara ulaştıkları, kendilerini profesyonel ve kurumsal bir yatırım şirketi gibi tanıtarak güven kazandıkları tespit edildi.

Sahte uygulamalarla kazanç elde ediyorlarmış gibi gösterdiler

Şüphelilerin, iletişime geçtikleri vatandaşları yatırım yapmaya ikna ederek cep telefonlarına sahte yatırım uygulamaları yüklemelerini sağladıkları ortaya çıktı. Söz konusu uygulamalarda vatandaşlara yatırımlarından yüksek kazanç elde ediyorlarmış gibi sahte veriler gösterildiği, bu yöntemle daha fazla para yatırmaya teşvik edilen mağdurların, şüphelilere ait banka hesapları ile paravan şirket hesaplarına para göndermeye yönlendirildikleri belirlendi.

47 paravan şirket, 550 milyar liralık işlem hacmi

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 47 paravan şirket tespit edildi. Şüpheli şahıslar ve şirketlere ait hesaplar üzerinde gerçekleştirilen mali incelemelerde, hesaplar arasındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 550 milyar lira olduğu öğrenildi.

12 ilde eş zamanlı baskın: 38 gözaltı

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım tarihinde Ankara merkezli 12 ilde, haklarında işlem başlatılan 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yargıtay'dan emsal karar! Karısı önceki evliliğini gizledi, kendisi ağır kusurlu sayıldı

Hayati bilgi kendisinden saklandı, ağır kusurlu yine kendisi oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi

Haberi alan koştu geldi, kimseyi sakinleştiremiyorlar
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı47

Malum koruma ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü

Fener taraftarını kahreden görüntü!

Leroy Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı! Balık tutmaya giden balıkçılar buldu

Balık tutmaya gittiler, piyanist buldular
İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti

İsrailli turistlerin şımarıklığına bakın! Savunmaları olaydan beter
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi

Fabrikadaki patlamada bilanço ağırlaşıyor! Vali, son durumu paylaştı