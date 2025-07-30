Ankara Mamak'ta Ağaçlık Alanda Yangın, Gecekondulara Sıçradı
Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, çevredeki gecekondulara sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenenler için sağlık ekipleri de olay yerine yönlendirildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bölgedeki gecekondulara sıçradı.
Yangın, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ağaçlık alanda çıkan yangın çevreden bulunan gecekondulara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ve vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahale ediyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa