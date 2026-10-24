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Ankara Keçiören'de trafoda akıma kapılan 74 yaşındaki adam toprağa verildi

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Ankara Keçiören'de trafoda akıma kapılan 74 yaşındaki adam toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Ankara Keçiören'de trafoda akıma kapılan 74 yaşındaki adam toprağa verildi
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki gün önce elektrik trafosuna girerek akıma kapılan 74 yaşındaki adam hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemlerinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankara'da girdiği elektrik trafosunda akıma maruz kalarak hayatını kaybeden 74 yaşındaki adam son yolculuğuna uğurlandı.

Keçiören'de iki gün önce meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik trafosunun içine giren 74 yaşındaki Durali Yaz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Yaz için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yaz'ın naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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