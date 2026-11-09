Ankara-İstanbul YHT'si Eskişehir'de durdu, kriz geçiren yolcu hastaneye kaldırıldı

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Ankara-İstanbul seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren'de (YHT) epilepsi krizi geçiren bir yolcu, trenin Eskişehir Garı'nda durdurulmasının ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat akşam 20.00 sıralarında Ankara-İstanbul seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki trende bulunan İ.A. isimli yolcu aniden fenalaşarak epilepsi krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine tren, kontrol amaçlı olarak Eskişehir Garı'nda durduruldu. İhbar üzerine garda hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri, trene girerek fenalaşan İ.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Tekerlekli sandalye ile perondan ambulansa taşınan yolcu, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı