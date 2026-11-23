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Asayiş ve diğer suçlardan aranan 161 kişi, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlar sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları tarafından operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda; aralarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 161 kişi yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen 161 kişiden 11'inin 10 yıl ve 20 yıl arası, 22'sinin 5 yıl ve 10 yıl arası, 56'sının 2 yıl ve 5 yıl arası, 72'sinin ise 2 yıl altında hapis cezası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlerin, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle aynı kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı