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Ankara Sebze ve Meyve Hali'nde sevkiyata gelen araçlara yönelik korsan otoparkçılık yapan ve iş yeri sahipleri üzerinde tehdit ve baskı kurarak haraç almaya çalıştığı iddia edilen 26 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yenimahalle'de yer alan Ankara Sebze ve Meyve Hali'nde bir grubun iş yeri sahiplerine baskı, tehdit ve yağma yöntemleriyle üstünlük kurmaya çalıştığı ve sevkiyata gelen araçlar üzerinden korsan otoparkçılık yaparak haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla 26 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 döner bıçağı, 170 çeşitli çap ve kalibrede mermi ele geçirildi. Hacizli yakalamalı olduğu belirlenen bir araca da el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı