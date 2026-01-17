Başkent'te işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

Ankara'nın Göilbaşı ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye eakiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Örencik Mahallesinde bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sırasında patlamalar yaşandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahallesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA