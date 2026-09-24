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Ankara Etimesgut'ta 4'üncü kattaki dairede yangın çıktı, sakinler tahliye edildi

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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir sitenin 4’üncü katındaki dairede saat 01.00 sıralarında yangın çıktı; iddiaya göre buzdolabı prizindeki elektrik kaçağından kaynaklandı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında apartman sakinleri dumandan etkilenmemek için tahliye edildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir sitede bulunan apartman dairesinde çıkan yangın sonucunda vatandaşlar binadan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Etimesgut ilçesi Yukarıyurtçu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin apartman dairesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sitedeki bir apartmanın 4'üncü katında buzdolabı prizindeki elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, yangının çıkardığı dumandan etkilenilmemesi amacıyla apartmandan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayın sadece maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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