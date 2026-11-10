Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Elmadağ'da hayvan çiftliğinde çıkan yangında 4 bin balya yandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Edige köyünde gece saatlerinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın, balyaların bulunduğu bölüme sıçrayarak büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken 4 bin balya yandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Elmadağ ilçesi Edige köyünde meydana geldi. Bir hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, balyaların bulunduğu bölüme sıçraması ile büyürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altında alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, 4 bin balya yandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Sürpriz talip! Vitor Pereira, Premier Lig'e geri dönebilir

Vitor Pereira yeniden geri dönebilir
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor: CHP ilçe başkanı entübe edildi
Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacağını duyurdu

Türkiye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Yeni yatırımlar geliyor
Emekli maaşında 35 bin TL iddiası! Kulislerden dikkat çeken bilgi17

Emekli maaşında bomba iddia! 35 bin TL rakamı masada
Otoparkta gördüğü kadını kucaklayıp kaçırmaya çalıştı, 3 saat sonra sokakta çıplak yakalandı

Önce kadını kaçırmaya çalıştı, sonra sokakta çıplak yakalandı
Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım

Çin'den geldi, 1.5 ayda İzmir'in bağımlısı oldu: En çok buna şaşırdım
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
COP31'de gökyüzü ışıl ışıl oldu! Binlerce drone havalandı

COP31'de nefes kesen anlar! Binlerce drone havalandı