Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Güncelleme:
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay, sabah 10 sıralarında Etimesgut ilçesi, Şehit Murat Üçöz Alt Geçidi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri kaza sonucunda hasarlı araçları olay yerinden kaldırdı ve temizleme işlemlerine başladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
