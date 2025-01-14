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Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 33 Yaralı

Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 33 Yaralı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralı sayısı 33'e yükseldi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasındaki yaralı sayısı 33'e yükseldi.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Çubuk ilçesi Güldarpı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 06 CHG 76 plakalı Wolkswagen marka aracın sürücüsü M.Y., sağ şeritte yolcu indiren M.A. idaresindeki 06 CDV 19 plakalı Karsan marka minibüsü geçmek için orta şeride doğru manevra yaptı. O esnada orta şeritte seyreden G.K. kontrolündeki 34 KTP 53 plakalı Man marka servis otobüsü, aniden önüne çıkan 06 CHG 76 plakalı araca arkadan çarptı. Servis otobüsünün arkasından ilerleyen ve sürücülüğünü H.Y.'nin yaptığı aynı firmaya ait olan 06 DMV 565 aynı model diğer servis otobüsü de duramayarak önündeki otobüse çarptı. Çarpışmaların etkisiyle savrulan sivil araç ise duraktaki minibüse çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aralarında minibüs sürücüsü M.A.'nın da bulunduğu toplam 33 yaralı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevre hastanelere nakledildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normal seyrine dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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