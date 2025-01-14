Ankara'da zincirleme trafik kazası: 31 yaralı

Çubuk-Ankara yolu Güldarpı mevkiinde 2 minibüs ile işçi taşıyan 2 otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.