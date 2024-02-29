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Ankara'da Yurda Kaçak Malzeme Operasyonu: 5 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye getirilen malzemelerin piyasaya sürüleceğini tespit etti. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve 5 milyon lira değerinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ankara'da yurda kaçak olarak getirildiği belirlenen 5 milyon lira değerinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye getirilen malzemelerin piyasaya sürüleceğini tespit etti. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Mamak'ta icra ettikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda 50 bin adet makaron, 3 bin 574 paket sigara, 146 kilogram tütün, 129 adet elektronik sigara, 440 adet giyecek ve aksesuar malzemesi, 138 adet çeşitli elektronik malzeme ve 256 adet hırdavat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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