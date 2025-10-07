Ankara'da Yük Asansörünün Düşmesi Sonucu 19 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da inşaat halindeki apartmanın 12. katındaki yük asansörünün ortadan ikiyi ayrılması nedeniyle düşerek vefat eden işçilerden 19 yaşındaki genç, memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün sabah 07.30 sıralarında Mamak Ege Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçileri Emrah Akbay (36) ile kuzeni Nedim Akbay'ın (19) üzerinde bulundukları yük asansörü, 15 katlı inşaat halindeki binanın 12. katındayken ortadan ikiye ayrıldı. Yere çakılan asansördeki 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaklaşık 4 ay önce çalışmak için memleketi Ağrı'dan Ankara'ya gittiği öğrenilen Nedim Akbay'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesine getirildi. Genç işçi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. - AĞRI