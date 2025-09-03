Ankara'da Yoğun Duman Endişesi

Güncelleme:
Ankara'da akşam saatlerinde yoğun duman ve is kokusu endişeye yol açtı. Valilik, dumanın Kastamonu'daki yangınlardan kaynaklandığını ve Ankara sınırları içinde bir yangın olmadığını açıkladı.

Ankara'yı saran yoğun dumanlar görüntülendi.

Akşam saatlerinden itibaren Ankara'yı saran yoğun duman Ankaralıları endişelendirdi. Ankara Valiliği konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
