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Ankara'da Yaşlı Çiftin Ölümüyle İlgili Gıda Zehirlenmesi İhtimali

Ankara'da Yaşlı Çiftin Ölümüyle İlgili Gıda Zehirlenmesi İhtimali
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yaşlı bir çift evinde ölü bulundu. Ali Osman ve Medine Er çiftinin gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşlı bir çift evinde ölü bulundu. Çiftin gıda zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ali Osman Er (55) ve eşi Medine Er'den (60), haber alamayan komşuları durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi binanın 3. katındaki evin camını kırarak içeri girdi. Evlerinin yatak odasında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulurken, çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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