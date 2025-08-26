Ankara'da Yaşlı Adamın Saldırıya Uğraması: Şüpheliler Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Altındağ'da, yaşlı adamın aracının önünü kesip kılıç ve bıçakla saldıran şüphelilerin tutuklandığını açıkladı.

Dün Ankara'da yaşlı bir adam aracıyla trafikte seyir halindeyken iki kişi tarafından önü kesildi. Şahıslar yaşlı adama kılıçla ve bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Bakan Yerlikaya, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerin tamamının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

"Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir iş yeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'müzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz." - ANKARA