Üye Girişi
Haberler

Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor! Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor! Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yangın çıkan eve giren itfaiye ekipleri, bir erkek cesedi ile karşılaştı. Olayın, bir cinayet sonrası delilleri yok etmek amacıyla yapılan bir eylem olduğu üzerinde duruluyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde itfaiye ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri evde yanmış erkek cesedi buldu. Bir şahsın işlediği cinayet sonrası delilleri yok etmek için evi ateşe verdiği iddia edildi.

YANGIN ÇIKAN EVDE CESET BULUNDU

Olay, sabah saat 09.10 sularında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112. Sokak'taki bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binadaki bir dairenin camlarından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin kapısını çilingir yardımı ile açarak içeri girdi. Alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, ev içerisinde henüz kimliği öğrenilemeyen yanmış bir erkek cesedi buldu.

İddiaya göre binadan çıkan erkek bir şahsın cinayet işlediği ve delilleri yok etmek için evi ateşe verdiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika 3-sayfa İtfaiye Çankaya Cinayet ankara Suç

Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış

 Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu

Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı

Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica teknik direktörü kim? Pezeşkiyan kimdir? İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir? Benzine zam gelecek mi? SON DAKİKA! Bu gece benzine, mazota zam var mı? Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? GS PAOK maçını hangi kanal veriyor, şifresiz mi? Kerem Aktürkoğlu maçı ne zaman? Bugün Benfica erem Aktürkoğlu maçı var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK TS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Boavista Benfica maç kadrosu ilk 11'ler! Kerem Aktürkoğlu kadroda mı? S Sport Plus CANLI izle! (BOAVİSTA BENFİCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle Yalan bugün yok mu, Yalan dizisi günü mü değişti, hangi gün? Boavista Benfica maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });