Ankara'da Yanağından Makas Alan Mağduru Pompalı Tüfekle Yaralayan Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı

Ankara'da yanağından makas alan mağduru, pompalı tüfekle ayaklarından yaralayan sanık hakkında, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda, mağdur Oğuzhan D. (30), Altındağ'da bir kahvehanede arkadaşı Mehmet H.G. ile otururken, daha önce tanımadığı şüpheli İlkay K. (29) ile karşılaştı. İddianameye göre, İlkay K.'nin tuhaf davranışlarına maruz kalan Oğuzhan D., İlkay K.'nin sağır ve dilsiz olduğunu fark ederek yanına gidip yanağından makas aldı. Bu duruma sinirlenen İlkay K., evine giderek av tüfeğini aldıktan sonra olay yerine dönüp Oğuzhan D.'ye üç dört el ateş etti. Ayaklarından yaralanan Oğuzhan D., çevredeki insanların yardımıyla hastaneye kaldırılırken, İlkay K. ise güvenlik ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan soruşturma kapsamında ifade veren sanık İlkay K., olay günü gezmek için evden çıktığını söyledi. Olaydaki kişileri daha önce tanımadığını iddia eden sanık, "İkisinin uyuşturucu veya alkol aldığını anladım, kendilerinde değildi. Sakallı olan adam bana bakarak el kol hareketi yaptı. Kendisini anlamadım ben de 'ne diyorsun?' anlamında hareketler yaptım. Sakallı olan kişi yanıma yaklaştı ve yanağımdan makas alarak sıktı. Makas alma hareketi çok ağrıma gitti. Koşarak eve gidip av tüfeğini alarak yanlarına tekrar gittim. Yanağımdan makas alarak yüzümü sıkan adama birkaç kez ateş ettim" ifadelerine yer verdi.

Olay sonrası ifadesi alınan mağdur Oğuzhan D., İlkay K.'nin kendisine ters ters baktığını bu durumdan rahatsız olduğunu söyleyerek, "Elinde de tespih sallıyordu, bakışlarından rahatsız oldum, ne bakıyorsun dedim. Bana el kol hareketi yaptı, sağır ve dilsiz olduğunu anladım, bana el hareketi ile gel şeklinde işaretler yaptı, ben de aynı şekilde karşılık verdim. Şahıs olay yerinden uzaklaştıktan 5-10 dakika sonra elinde bir beze sarılı tüfekle üzerime ateş etti. Şahsı tanımıyorum" beyanlarında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanırken iddianame hazırlandı. Sanık İlkay K. hakkında, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - ANKARA