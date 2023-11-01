Ankara'da Uyuşturucu Tedavisi İsteyen Babasını Öldüren Şahsın Akıl Sağlığı İncelemeye Alındı

Ankara'da uyuşturucu tedavisi olmasını isteyen babasını öldüren ve annesini yaralayan şahsın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi.

Numan Yasin Zeren, 29 Haziran'da meydana gelen olayda, uyuşturucu tedavisi görmesini isteyen babası Mehmet Zeren ile tartıştı. Çıkan kavgada Numan Yasin Zeren, babasını 3 yerinden bıçakladıktan sonra durumu komşularına haber vermek isteyen annesi Yıldız Zeren'i de bıçakladı. Mehmet Zeren hastanede hayatını kaybetti, Yıldız Zeren de tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Numan Yasin Zeren, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Numan Yasin Zeren hakkında 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık, taraf avukatları ve annesi Yıldız Zeren katıldı. Numan Yasin Zeren, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

'OĞLUM BENİ 4-5 KEZ BIÇAKLADI'

Sanığın annesi Yıldız Zeren, olayın gece 03.00 sıralarında meydana geldiğini ve gürültüyle uyandığını belirtti. Mutfağa gittiğinde eşinin boynunun kanadığını söyleyen Zeren, "Ne olduğunu sorduğumda, 'Numan beni bıçakladı' dedi. Komşulardan yardım istemek için dairenin dış kapısına yöneldiğim esnada, arkamdan 4- 5 kez bıçaklandım. Numan uyuşturucu almak için sürekli bizden para istiyordu. Şikayetçiyim" dedi. Ailenin komşusu olan tanık S.D., "Balkondan dışarı baktığımda Numan Yasin'in kaçtığını gördüm. Sonrasında benim zilim çaldı. Gelen kaçan Yasin'in kuzeniydi. 'Yasin evdekileri bıçakladı' dedi. Hemen yukarı koştum. 112'yi aradım. Mehmet ağabeyin nabzına baktım, yoktu. Zaten sonra da polisler geldi" diye konuştu. Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık Zeren'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar veren mahkeme, duruşmayı 16 Ocak 2024'e erteledi.