Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: Hint Keneviri ve Ruhsatsız Tüfekler Ele Geçirildi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen operasyon kapsamında ekili arazi içerisinde çok sayıda Hint keneviri tespit edilerek imha edildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız dört adet av tüfeği ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliği için uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı. - ANKARA