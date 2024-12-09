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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 650 Hap Ele Geçirildi

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 650 Hap Ele Geçirildi
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Keçiören'de gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu hap bulundu. O.K. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet uyuşturucu hap yakalanırken 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Keçiören Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı. 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, O.K.'nin (25) evinde değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet 'Galara' 300 mg uyuşturucu hap bulundu. Olayda O.K. gözaltına alındı, şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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