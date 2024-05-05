Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gram Metamfetamin ve Eroin Ele Geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 23 gram metamfetamin ve eroin maddesi, 60 adet uyuşturucu hap ile 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, F.D. isimli şahsın üzerinden 23 gram metamfetamin ve eroin maddesi, İ.T. isimli şahsın ikametinde ise 60 adet uyuşturucu hap ile 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan ve aranması bulunan 4 şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANKARA