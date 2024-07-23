Ankara'da Uyuşturucu Bağımlısı Kardeş, Anne ve Babasını Rehin Aldı

Ankara'da annesi ve babası, kardeşi tarafından rehin alınan ağabey, kardeşinin uyuşturucu madde bağımlısı ve ruhsal problemleri olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Olay, dün akşam 21: 00 sıralarına Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 499'uncu Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Elvan Yanaşma (30), madde etkisi altındayken annesi Melek Yanaşma (58) ile babası Sadık Yanaşma'yı (58) bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanaşma'nın tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ve Polis Özel Harekat ekipleri geldi. Müzakere sonucu ikna olan saldırgan gözaltına alınırken, anne ile baba kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

"Kardeşim madde bağımlısı, psikolojik sıkıntıları olduğu için bu olayı yapmış"

Olayla ilgili konuşan ağabey Hasan Yanaşma "Kardeşim madde bağımlısı. Daha önce de 20 günlük bir tedavi süreci geçirmişti. İyileşti ama tekrar uyuşturucu kullanmaya başladı. Dün akşam yine madde kullanmış. Eve gelmiş. Annemi ve babamı rehin almış. Halüsinasyonlar görmüş. Kapıları kilitlemiş. Eve gittiğimde kapıyı açmadı. Tehditler savurdu. Ekipleri aradım. Polisi çağırdık. Sürekli halüsinasyon gördüğü ve psikolojik sıkıntıları olduğu için bu olayı yapmış" dedi.

"Tekrar uyuşturucu kullanmaya başlayınca iyice bozulmuştu psikolojisi"

Kardeşinin ilk kez böyle bir şeye kalkıştığını söyleyen ağabey Yanaşma: "Eskiden çok güzel bir işi vardı ama iflas etti. Eşinden ayrıldı. Tekrar uyuşturucu kullanmaya da başlayınca iyice bozulmuştu psikolojisi. Her şey yoluna girdi derken yine aynı şeyler yaşandı. Daha önce hiç tehdit ve rehin alma olayı yaşanmadı. Sadece sözlü saldırıları vardı" diye konuştu. - ANKARA